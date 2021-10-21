На российской АЭС произошла утечка пара

На Ростовской АЭС произошла утечка пара, остановлен второй энергоблок

На Ростовской атомной электростанции (АЭС) произошла утечка пара, остановлен второй энергоблок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства добавил, что в результате инцидента люди не пострадали, радиационный фон на территории станции в норме, продолжают работу три энергоблока. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в октябре сообщалось, что в машинном зале четвертого энергоблока на Курской АЭС сработал датчик задымления. Радиационный фон оставался в норме. Причины нештатной ситуации расследуются.

В конце сентября из-за срабатывания автоматики был отключен один из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в Тверской области. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации выявлено не было.

