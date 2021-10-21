На российской АЭС отключили энергоблок после утечки пара

Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен для проведения работ после утечки пара

Второй энергоблок Ростовской атомной электростанции (АЭС) отключен для проведения регламентных работ после утечки пара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление информации и общественных связей станции.

«Второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании. Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», — сказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости с «Росатоме» уточнил, что работы займут несколько дней. «Ситуация штатная. Никакой угрозы для безопасности она не представляет. Радиационный фон соответствует нормальным значениям», — добавил он.

Об утечке пара на Ростовской АЭС стало известно ранее 21 октября. В результате инцидента люди не пострадали, продолжают работу три энергоблока. Обстоятельства случившегося выясняются.