На российской АЭС отключили энергоблок после утечки пара

Второй энергоблок Ростовской атомной электростанции (АЭС) отключен для проведения регламентных работ после утечки пара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление информации и общественных связей станции.
«Второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании. Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», — сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости с «Росатоме» уточнил, что работы займут несколько дней. «Ситуация штатная. Никакой угрозы для безопасности она не представляет. Радиационный фон соответствует нормальным значениям», — добавил он.
Об утечке пара на Ростовской АЭС стало известно ранее 21 октября. В результате инцидента люди не пострадали, продолжают работу три энергоблока. Обстоятельства случившегося выясняются.