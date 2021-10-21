После взрыва в торговом центре российского города возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о взрыве в ТЦ Павловска из МВД передано для дальнейшего расследования в СКР

Следственный комитет России (СКР) продолжит расследование уголовного дела, возбужденного МВД после взрыва в торговом центре «Атлас» города Павловск Воронежской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело передано из полиции по инициативе СКР в связи с большим общественным резонансом. Расследование ведется по статьям 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом») и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Предварительно установлено, что 19 октября в 23:30 по местному времени вблизи служебного помещения торгового центра произошел хлопок, причинивший значительные повреждения зданию. В результате ЧП никто не пострадал.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Также назначены необходимые экспертизы. Предстоит выяснить мотивы преступления и причастных к нему лиц.

20 октября сообщалось, что рассматриваются две версии случившегося: конфликт между коммерсантами и месть недовольного клиента. На месте происшествия взрывотехники обнаружили части безоболочного самодельного взрывного устройства без поражающих элементов. Эпицентр взрыва находился в офисе управляющей компании «Атлас Инженеринг».