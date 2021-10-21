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Женщина не заметила беременность и родила в джинсы

43-летняя американка сочла, что не может забеременеть из-за возраста, и неожиданно родила
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Кадр: TLC

Американка не заметила собственную беременность, неожиданно родила, не снимая джинсов, и не поняла, что произошло. Свою историю она рассказала в очередном выпуске передачи «Я не знала, что беременна» на телеканале TLC, пишет издание The Sun.

В 40 лет Глинис перестала принимать противозачаточные средства, полагая, что в ее возрасте забеременеть невозможно. Спустя три года она заметила, что у нее прекратились месячные, но посчитала это признаком наступающей менопаузы. По ее словам, других оснований подозревать беременность не было. «Усталости не чувствовала, спина не болела, я занималась обычными повседневными делами, — вспоминает женщина. — Одежда большего размера не требовалась, нигде не жало, молния на штанах застегивалась».

Однажды Глинис почувствовала сильную боль в области таза. «Я подумала, может, мне лучше прилечь, — рассказывает она. — Это, наверное, было худшим, что я могла тогда сделать, потому что я легла, а встать уже не смогла». Через несколько часов женщина с помощью мужа добралась до больницы. Ожидая помощи, она почувствовала, как хлынула вода, затем из нее что-то выпало, и боль прошла. Когда медсестры разрезали и сняли ее джинсы, они обнаружили внутри новорожденную девочку.

Младенец весил около 2,7 килограмма и был совершенно здоров. Женщина дала дочери имя Энджел.

Ранее сообщалось, что жительница индийского штата Гуджарат родила первенца в 70 лет. Перед этим она и ее муж пытались завести ребенка в течение 45 лет.

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