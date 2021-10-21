Роспотребнадзор: в Москве усилили контроль за соблюдением мер против COVID-19 в транспорте

В Москве усилили контроль за соблюдением мер против COVID-19 в транспорте, в том числе и в такси. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что проверки ужесточат из-за роста числа новых случаев COVID-19 в городе. Там добавили, что с апреля по октябрь 2021 года управление проверило 1245 такси, в 181 из которых были зафиксированы нарушения.

В четверг, 21 октября, Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Собянин отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.