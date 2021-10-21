Российская плюс-сайз-модель одолжила у фирмы 105 миллионов рублей и сбежала

Модель Рыбакова потратила взятые у фирмы в долг миллионы на квартиру в Москве и Mercedes

Известная российская плюс-сайз-модель Юлия Рыбакова одолжила у фирмы 105 миллионов рублей и сбежала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно материалу, ООО «Автоматизация энергетических производств» заплатила компании женщины «ЛФ Продакшн» 11 миллионов рублей в обмен на пиар. Знаменитость выполнить свое обещание забыла, но зато заняла у фирмы 105 миллионов рублей на личные нужды.

Полученные деньги Рыбакова потратила на квартиру общей площадью 265 квадратных метров в доме на Кутузовском проспекте в Москве стоимостью около 70 миллионов рулей и автомобиль Mercedes. Известно, что модель не вернула долг, и фирма подала на нее иск в суд. Так, имущество женщины конфисковали и потребовали возместить выданную сумму в полном объеме.

Юлия Рыбакова приобрела упомянутую квартиру в марте 2020 года. В купленных апартаментах четыре спальни, четыре санузла и огромный балкон. «Не могу сказать, что долго копила, — рассказала изданию Рыбакова. — Просто случился один крупный проект по продюсированию — писала пиар-стратегию для человека из политической сферы, что позволило заработать сразу большую сумму. Плюс имелись некоторые накопления».