Журналисты обнаружили перемены в эталоне женской красоты

Журналисты Daily Mail обнаружили перемены в эталоне женской красоты в последнее десятилетие. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В 1990-х и 2000-х годах идеальным для девушки считалось астеническое телосложение, поэтому главными трендсеттарами эпохи были такие модели, как Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. В настоящее время, напротив, в модных показах участвует все больше полных женщин, что, по информации издания, свидетельствует о растущей популярности бодипозитива.

Отмечается, что модный бизнес стал более инклюзивным, поэтому дизайнеры часто привлекают к работе манекенщиц с инвалидностью, женщин пенсионного возраста, а также девушек с болезнями кожи или лишним весом. Кроме того, бренды расширяют размерный ряд одежды и добавляют в свои линейки вещи оверсайз.

Среди ставших популярными в последнее время знаменитостей фигурируют плюс-сайз-модели Эшли Грэм, которая неоднократно становилась героиней обложек различных журналов, и Альва Клэр (Alva Claire), принявшая участие в показе Versace во время Недели моды в Милане. В дефиле в рамках того же мероприятия также принимали участие полные модели Сонни Тернер (Sonny Turner), Саффи Карина (Saffi Karina) и Палома Эльзессер (Paloma Elsesser).

Согласно материалу, в последнее десятилетие актуальность обрели и пожилые модели. Так, в 2016 году Никола Гриффит стала самой возрастной моделью, снявшейся для одного из номеров спортивного журнала Sports Illustrated в бикини.

В апреле 2019 года Халима Аден стала первой манекенщицей, которую пригласили сниматься в журнале Sports Illustrated Swimsuit в купальнике буркини и хиджабе. Съемки прошли на пляже в Кении, где девушка несколько лет прожила в лагере для беженцев. Известно, что она родилась в Сомали, но вместе с семьей была вынуждена бежать из страны. Из Кении девушка перебралась в США.

