Билл Клинтон рассказал о своем самочувствии после больницы

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что отлично себя чувствует после выписки из больницы на прошлой неделе. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

По словам экс-главы государства, он очень рад быть дома и наслаждается осенней погодой. «Я на пути к выздоровлению», — подчеркнул он. На кадрах размещенного в социальной сети видео можно заметить, что 75-летний Клинтон немного похудел, но при этом бывший президент выглядит бодро.

Клинтон также напомнил всем, что стоит прислушиваться к своему телу и заботиться о себе. «И каждый из нас должен сыграть важную роль в жизни и в ближайшем будущем. Я, со своей стороны, буду стараться как можно больше, чтобы по-прежнему быть здесь и продолжать делать как можно больше хорошего», — заявил экс-президент.

О госпитализации Клинтона стало известно 15 октября. Сообщалось, что у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, которая привела к заражению крови. Представитель политика Анджел Урена отметил, что тот попал в реанимационное отделение, но «идет на поправку и пребывает в хорошем настроении». 17 октября Клинтона выписали из больницы.

Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 годы. Он избирался от Демократической партии.

