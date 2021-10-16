Билла Клинтона оставили в больнице

Бывшего президента США Билла Клинтона, госпитализированного из-за инфекции мочевыводящих путей, которая привела к заражению крови, оставили в больнице еще на одну ночь. Об этом рассказал его пресс-секретарь, сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря, экс-президент идет на поправку. Ранее медики говорили, что Клинтона могут выписать уже сегодня, лечение антибиотиками проходит успешно, он хорошо реагирует на препараты.

О госпитализации Клинтона стало известно 15 октября. Представитель политика Анджел Урена отметил, что тот попал в реанимационное отделение, но уже «идет на поправку и пребывает в хорошем настроении». Врачи надеются, смогут его выписать в ближайшее время.

Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 годы. Он избирался от Демократической партии.