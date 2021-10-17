Билла Клинтона выписали из больницы

Бывшего президента США Билла Клинтона, который ранее был госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей, выписали из больницы. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщает The Washington Post.

По словам медицинского директора больницы UC Irvine Алпеша Амина, у Клинтона нормализовалась температура, а также содержание белых клеток в крови. Предполагается, что теперь экс-президент вернется домой в Нью-Йорк, где продолжит проходить курс лечения антибиотиками.

О госпитализации Клинтона стало известно 15 октября. Сообщалось, что у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, которая привела к заражению крови. Представитель политика Анджел Урена отметил, что тот попал в реанимационное отделение, но «идет на поправку и пребывает в хорошем настроении».

Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 годы. Он избирался от Демократической партии.

