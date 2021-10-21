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Дедушка ценой собственной жизни спас тонущих внуков

Daily Mail: 61-летний дедушка спас из моря внуков во время отпуска за границей и погиб
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Джонатан Смит
Джонатан Смит
Фото: из личного архива семьи / Daily Mail Online

Дедушка ценой собственной жизни спас двоих внуков, которых унесло в море во время отдыха за границей на заливе Гувес на острове Крит в Греции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

61-летний врач на пенсии Джонатан Смит из Шотландии отдыхал на Крите вместе с семьей. В один из дней, ближе к концу отпуска, шотландец пошел купаться вместе с 60-летней женой Сьюзан, семилетним и десятилетним внуками. Мальчики предложили вместо купания на общественном пляже отправиться на дикий скалистый берег. Смит и его жена возразили, но дети настояли на своем решении. Когда мальчики пошли купаться, они попали в бурное течение, не смогли выплыть самостоятельно и начали тонуть.

Смит бросился в воду и оттолкнул детей к скалам. На крики сбежались очевидцы и спасатели. Они бросили детям спасательный круг и веревки и вытащили мальчиков на берег. Их дедушка не смог выбраться самостоятельно из бурных вод. Когда он увидел, что второй его внук спасен, силы покинули его, и Смит ушел под воду. Спасатель Антонис Фарасаракис рассказал, что когда сумел добраться до мужчины, у него были серьезные травмы. В итоге Смит погиб.

Женщина, которая пожелала остаться анонимной, описала происходящее: «Спасателям пришлось шесть раз нырять, чтобы добраться до него. Им пришлось набросить на него веревку и вытащить из моря, как бревно. Его жена наблюдала за этим в ужасе».

34-летний сын Смита Дэвид признался, что не может поверить, что больше никогда не увидит отца. 60-летняя жена Смита Сьюзан и его дочь, мать спасенных мальчиков, остались на Крите и занялись организацией эвакуации тела в Шотландию.

В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что поддерживают семью погибшего и сотрудничают с греческими властями.

Ранее сообщалось, что 14-летний Логан Фолджер ценой собственной жизни спас друга, тонущего в Честерфилдском канале в английском шахтерском городке Стейвли, графство Дербишир. Британец боролся за жизнь в течение трех дней, но скончался в больнице.

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