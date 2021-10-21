Сестры родили детей с разницей в час в одной больнице

Сестры из города Оверленд-Парк, штат Канзас, США, родили детей с разницей в час в одной больнице. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 4.

Эшли Рашке и Линдси Спраг всегда были близки. Когда-то обе женщины на одной и той же неделе перенесли выкидыш. Позже они одновременно узнали, что беременны. Обе женщины должны были родить в один день, но у обеих дети родились раньше и тоже в один день.

Когда Спраг узнала о беременности, первым делом она позвонила сестре. «Я собиралась сообщить ей эту новость, а она прошла тест на беременность, пока разговаривала со мной», — пояснила она. Рашке отметила, что сообщила сестре о беременности даже раньше, чем мужу.

Американки лежали в больнице в соседних палатах. Рашке не видела Спраг перед появлением на свет Райкера, но слышала крики его матери. В результате у одной из сестер родилась девочка, а у другой — мальчик. Теперь новорожденные Мэдисон и Райкер отмечают день рождения в один день.

«Я думаю, что все происходит неслучайно. В конце концов, мы счастливы. Рождение детей — дело непростое, но это того стоило», — подчеркнула Рашке.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из американского города Форт-Уэрт, штат Техас, родили в одной больнице с разницей в несколько часов. Роды у женщин начались в одно время.