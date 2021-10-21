Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии от Москвы данных по делу Навального

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что технический секретарит организации по-прежнему скрывает от Москвы важные данные по делу основателя ФБК (признан экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Шульгин подчеркнул, что ОЗХО скрывает от России формулу вещества, которым якобы был отравлен Навальный, передает РИА Новости.

При этом постпред России при ОЗХО допустил, что Запад может применить против Москвы «сирийский сценарий» с ограничением права голоса. Речь идет о резолюции организации, которая ограничивает права и привилегии Сирии. Она была принята после обвинений сирийских властей в причастности к трем химатакам в 2017 году.

Согласно документу, Дамаск лишился права голосовать на Конференции государств-участников и в исполнительном совете ОЗХО, а также избираться в его состав и проводить на своей территории мероприятия по линии упомянутых структур.

Ранее экс-глава лаборатории ОЗХО Марк-Мишель Блум заявил, что Франция, ФРГ, Швеция и Великобритания прислали свои ответы на запросы России в организацию по инциденту с основателем ФБК. При этом шведская сторона переадресовала Германии вопросы Москвы о формуле вещества, найденного в бутылке, из которой пил Навальный.