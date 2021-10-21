Блогерша раскрыла простой способ защитить белый диван от загрязнений

Женщина раскрыла простой способ защитить поверхность дивана от загрязнений и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах мать пятерых детей Тони Элмер (Toni Elmer) объяснила, что многие родители часто избегают покупки мебели белого цвета, потому что боятся, что их дети быстро ее испортят. Женщина рассказала, что нашла способ сохранять внешний вид дивана в первозданном виде. По ее словам, нужно приобретать мебель, которая обшита водоотталкивающей тканью.

На видео блогерша разлила на поверхность своего дивана банку газировки, а затем вытерла жидкость бумажной салфеткой. Она продемонстрировала, что на нем не осталось следов. Ролик стал вирусным и набрал 191,5 тысячи просмотров. Подписчиков удивил лайфхак Элмер, и они назвали его гениальным.

«Мне нужен такой диван!», «Это просто гениально», «Это какая-то магия!», «Я все равно не доверяю своим детям, но ваше видео выглядит впечатляюще!», «С ума сойти! Мне срочно нужен этот диван!» — писали они.

Ранее в октябре женщина показала способ вывести пятно с ковра с помощью подручных средств. На размещенных в сети кадрах Лиэнн Льюис (Leanne Lewis) показала, что случайно пролила на свой ковер автозагар. По ее словам, чтобы вывести пятно, она обильно смочила его мицеллярной водой, затем нанесла пищевую соду и оставила полученную смесь на ткани на 10 минут. После этого блогерша очистила пятно щеткой с жестким ворсом.