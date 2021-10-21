Мастера сделали гостям стрижки в виде лица Майкла Джексона и прославились в сети

Жители Индии придумали способ привлечь внимание посетителей к их салону красоты и прославились в сети. Соответствующий материал публикует Reuters.

Парикмахеры Раджвиндер Сингх Сидху и Гурвиндер Сингх Сидху (Rajwinder Singh Sidhu и Gurwinder Singh Sidhu) из штата Пенджаб научились делать клиентам стрижки в виде любого изображения. Например, они выбривали на головах гостей лицо певца Майкла Джексона, фотографии Тадж-Махала и льва, а также снимок мультипликационного персонажа Микки Мауса.

По словам мастеров, в работе они используют различные ножницы, триммеры, карандаши и другие инструменты. Отмечается, что стоимость подобной прически варьируется от 20 до 30 долларов (1420 до 2130 рублей) в зависимости от сложности рисунка. Прославившееся мастера планируют вывести свой бизнес за пределы Индии.

«Сначала мы делали такие стрижки бесплатно всем желающим, чтобы практиковать свои навыки. Иногда мы тренировались до двух часов ночи, потому что в остальное время работали в обычном салоне красоты. Теперь у нас нескончаемый поток клиентов», — заключил один из героев материала.

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