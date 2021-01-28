Дуэйн Джонсон сделал дочери прическу на камеру и умилил поклонников

Самый высокооплачиваемый голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон причесал свою дочь на камеру и удивил поклонников. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 48-летний актер запечатлен в детской комнате вместе с двухлетней дочерью Тианой. Джонсон сидит с расческой в руке, отделяя пряди на голове ребенка в процессе создания прически.

В подписи к публикации, которая набрала больше 7,7 миллиона лайков, отец отметил, что «несет ответственность за безболезненное вычесывание колтунов». «Я, может быть, и лысый, но знаю кое-что о волосах. Хотя бы по той причине, что хотел бы их иметь», — заключил он.

Фанаты умилились опубликованными снимками и принялись хвалить актера в комментариях. «Лучший папа!», «Как это очаровательно», «Есть что-то, чего не умеет Скала? Он может все! Могу я записать к тебе на стрижку моего малыша?», «У Скалы мягкое сердце», «Безумно мило!», «У нее бесценное выражение лица», — писали подписчики.

Ранее женщине пришлось испортить прическу дочери из-за популярной детской игрушки. Речь идет об элементах детского конструктора Bunchems, которые внешне напоминают разноцветные колючие шары. Известно, что дети часто помещают их на волосы в качестве заколок, в результате чего они запутываются в прядях.