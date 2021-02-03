Парикмахер сделал гостю стрижку как у Ким Чен Ына и насмешил пользователей сети

Барбер из Копенгагена сделал гостю прическу как у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и повеселил пользователей сети. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале New York Post.

Известно, что Ким Педерсен (Kim Pedersen) попросил парикмахера удивить его «необычной» стрижкой. Мастер зачесал темные волосы клиента назад и зафиксировал их специальными средствами, создав тем самым «фирменную» прическу лидера Северной Кореи. Педерсен снял свою реакцию на видео: новый облик рассмешил его. Кроме того, в кадр попали смеющийся барбер и другой клиент, который начал снимать происходящее на камеру телефона.

Пользователи сети оценили чувство юмора героев ролика в комментариях. «Это обалденно!», «Спасибо за повод посмеяться, New York Post», «Даже не знаю, понравилось бы мне такое или нет: каждое утро видеть в отражении Ким Чен Ына», «Представьте, что бы произошло, если бы он отправился в таком виде в тур по Белому дому! Отличное видео, спасибо!» — писали они.

В январе голливудский актер Дуэйн Джонсон сделал двухлетней дочери прическу на камеру и умилил поклонников. На размещенном в сети кадре он сидит с расческой в руке, отделяя пряди на голове ребенка в процессе создания прически. «Я, может быть, и лысый, но знаю кое-что о волосах. Хотя бы по той причине, что хотел бы их иметь», — написал Джонсон.