Раскрыт пункт назначения лидера воров в законе Таро после освобождения в Испании

Источник: лидер воров в законе Тариэл Ониани останется в Европе после испанской тюрьмы

Лидер сухумского воровского клана, 63-летний Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах как Таро, после освобождения из тюрьмы в Испании останется в Европе: его пунктом назначения могут стать Балканы. Об этом в четверг, 21 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Появления Таро стоит ждать в одной из балканских стран — вероятно, в Сербии или Черногории», — отметил источник.

Ранее редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер раскрыла в разговоре с «Лентой.ру», что целью лидера воров в законе Тариэла Ониани после освобождения из тюрьмы в Испании может стать месть врагам, которые вынесли ему в 2009 году заочный смертный приговор.

«От Таро будут ждать активных шагов в первую очередь в отношении тех участников клана Аслана Усояна (Дед Хасан), которые вынесли ему в 2009 году заочный смертный приговор якобы за причастность к покушению на Вячеслава Иванькова (Япончик)», — сообщила Гефтер.

8 октября сообщалось, что Тариэл Ониани освободился в Испании из тюрьмы после отбытия срока за отмывание преступных капиталов. Уроженец Сванетии Ониани является главарем сухумского воровского клана и главным претендентом на лидерство в воровском мире.

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