Названа цель освободившегося в Испании лидера воров в законе Таро

Целью лидера сухумского воровского клана Тариэла Ониани, известного в криминальных кругах как Таро, после освобождения из тюрьмы в Испании может стать месть врагам, которые вынесли ему в 2009 году заочный смертный приговор. Об этом в четверг, 21 октября, «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

«От Таро будут ждать активных шагов в первую очередь в отношении тех участников клана Аслана Усояна (Дед Хасан), которые вынесли ему в 2009 году заочный смертный приговор якобы за причастность к покушению на Вячеслава Иванькова (Япончик)», — сообщила Гефтер.

По ее словам, в свое время подобных решительных действий ждали от ближайшего подручного Таро Мераба Джангвеладзе (Сухумского). Но он так и не заступился за своего босса, что стало поводом для едких выпадов в его сторону от лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Однако последний в принципе всегда недолюбливал Мераба, в отличие от лидера воров в законе Таро, которого уважает.

«Из воров, сопоставимых с Таро, есть три человека: Мераб Сухумский, Шакро Молодой и Лаша Шушанашвили (Руставский). Учитывая, что двое последних не на свободе, сдерживать напор Таро и Мераба пока некому. Единственная возможность их одолеть — поссорить друг с другом», — заключила Гефтер.

8 октября сообщалось, что Тариэл Ониани освободился в Испании из тюрьмы после отбытия срока за отмывание преступных капиталов. Уроженец Сванетии Ониани является главарем сухумского воровского клана и главным претендентом на лидерство в воровском мире.

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