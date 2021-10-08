Вор в законе Таро вышел из испанской тюрьмы

В Испании освободился из тюрьмы вор в законе Тариел Ониани (Таро) после отсидки за ОПГ

Вор в законе Тариел Ониани, известный в криминальном мире как Таро, освободился в Испании из тюрьмы после отбытия срока за отмывание преступных капиталов. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, 63-летний авторитет сразу же покинул страну в неизвестном направлении.

Весной 2020 года испанский суд приговорил Таро к четырем годам и обязал выплатить штраф в размере 36 тысяч евро. Он был признан виновным в членстве в преступной группировке, созданной с целью отмывания в Испании капиталов. Ониани был выдан Россией в октябре 2019 года после того, как он вышел на свободу из колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Таро отсидел 9 лет 10 месяцев из положенных ему 10 лет за вымогательство и похищение человека.

Российские власти выразили готовность выдать его испанцам при условии, что его осудят лишь за участие в преступном сообществе.

В 2018 году глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета из России.

Уроженец Сванетии Тариел Ониани является главарем кутаисского клана и главным претендентом на лидерство в воровском мире.