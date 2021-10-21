Модель-трансгендер с тату во все тело назвала причину желания изменить внешность

Модель-трансгендер родом из Филиппин с татуировками во все тело назвала причину желания измениться до неузнаваемости. Соответствующий материал публикует Daily Star.

51-летняя Никки Чу (Nikki Chu) рассказала о том, что едва не погибла в подростковом возрасте из-за жестокого избиения своими сверстниками. На момент инцидента она была мужчиной и проходила специальный ритуал, чтобы стать членом университетского братства. Однако данное мероприятие оставило ее с синяками и ожогами по всему телу, а также со множеством переломов.

Чтобы скрыть многочисленные шрамы и улучшить свою внешность, героиня материала покрыла 90 процентов своего тела разноцветными татуировками. Ее первым рисунком был феникс на груди, символизирующий перерождение.

Согласно информации издания, уже в зрелом возрасте Чу запланировала переезд в Швейцарию, однако до этого она решила полететь в США, чтобы совершить трансгендерный переход. На тот момент ей было 49 лет.

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«Я была очень счастливым геем, и у меня был филиппинский любовник в течение 14 лет. Но однажды я проснулась, посмотрела в зеркало и не смогла себя узнать. Мне всегда было комфортно в мужском теле, но в тот день я поняла, что это не я», — призналась она.

По словам модели, после известия об операции ее молодой человек и члены семьи оборвали с ней общение.

Тем не менее Чу продолжила феминизировать свою внешность и сделала подтяжки лица и носа, вставила имплантаты в подбородок, провела липосакцию и увеличила грудь и ягодицы. «Я думала, что, вероятно, буду изгоем в транс-сообществе. Признаться честно, меня не приняли до конца. Я каждый день борюсь за право быть собой и объясняю другим, что я такой же человек», — заключила героиня материала.

В сентябре женщина с тату во все тело рассказала о желании перекрыть кожу белыми рисунками. 31-летняя тату-мастер и многодетная мать Александра Жасмин рассказала, что сделала свою первую татуировку в 18 лет и с тех пор потратила на это увлечение примерно 17 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,7 миллиона рублей). В настоящее время грудь, живот, руки, ноги, спина и ягодицы героини материала покрыты изображениями кошек, черепов, а также различными надписями и узорами.