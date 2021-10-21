Стилисты назвали пять модных трендов осени 2021 года

Редакторы модного отдела Daily Mail проанализировали современные модные тенденции и назвали пять трендов осени 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты заявили, что в моду вошла одежда с «позитивными» принтами и силуэтами. Например, вещи с изображением мультипликационных персонажей и смешными надписями, обувь с отделкой в виде плюшевых игрушек и сумки необычной формы. Помимо этого, трендовыми стали предметы гардероба с блестками и пайетками.

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Также эксперты порекомендовали обратить внимание на сочетание вещей разных цветов в одном образе. «Все яркие оттенки влияют на настроение и эмоции. Лучше всего комбинировать между собой теплые и холодные цвета. Например, теплые тона, такие как красный, оранжевый и желтый, буквально оживают в сочетании с синим, зеленым и фиолетовым», — объяснили они.

Кроме того, осенью 2021 года модными стали вязаные жилеты. Согласно материалу портала, в новом сезоне они вошли в ассортимент многих популярных брендов, таких как Gucci, Dries Van Noten и Ganni. Еще одним трендом стилисты назвали сумки с текстурированной поверхностью. «Присмотритесь к стеганым сумкам, кожаным клатчам, аксессуарам из овечьего меха или нейлона», — советуют эксперты.

Ранее в октябре стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х. Специалисты заявили, что в моду вернулись джинсы с низкой посадкой. По их словам, эта одежда стала трендовой благодаря поколению Z. Кроме того, эксперты назвали зеленый главным цветом нового сезона и порекомендовали совмещать в образе сразу несколько вещей указанного оттенка.