Сикхи сняли тюрбаны, связали ткань и спасли упавших в водопад мужчин

Туристы-сикхи в канадской провинции Британская Колумбия при помощи тюрбанов помогли двоим мужчинам, упавшим в водопад. Об этом сообщает издание NBC News.

Пятеро друзей-сикхов, в числе которых был электрик из индийского штата Пенджаб Кулджиндер Кинда, отправились в поход в природный парк «Золотые уши». В парке они встретили группу туристов, которые рассказали, что двое мужчин поскользнулись на мокрых камнях, упали в водопад и не могут выбраться на берег.

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Они попросили друзей вызвать спасателей, но мобильные телефоны на территории парка не ловили сеть. Тогда им пришла идея спасти людей с помощью тюрбанов, которые сикхи носят в качестве головных уборов. Они сняли тюрбаны, связали длинные полосы ткани в единый канат, который сбросили с водопада вниз и предложили пострадавшим обвязаться ею, после чего вытянули их на сушу.

«Сикхизм учит помогать другим людям каким угодно способом и при помощи всего, что у нас есть, даже наших тюрбанов», — пояснил Кинда. Он подчеркнул, что ни он, ни его друзья не думали о том, что им грозит опасность, они думали только о спасении людей.

Спасенные туристы поблагодарили Кинду и его друзей. Медицинская помощь им не потребовалась.

В Министерстве охраны природы Британской Колумбии заявили, что вдоль троп расставлены предупреждающие знаки. «Эти знаки предупреждают туристов об опасностях, которые могут встретиться на тропе и вблизи водопада, и призывают их не сходить с троп», — сказал представитель министерства. Он подчеркнул, что водопад огорожен забором.

Сикхи — последователи религиозного учения, проживающие преимущественно на территории Индии. Ношение головного убора (дастара) в форме тюрбана на людях предписано им религиозными нормами. Сикхи считают его священным предметом, символизирующим честь, самоуважение, храбрость, духовность и верность долгу.

Ранее сообщалось, что подросток из ирландского города Карлоу без раздумий прыгнул в воду, чтобы спасти тонущих женщину и ребенка. Позже он признался, что у него не было времени на размышления и поиски спасательного круга.