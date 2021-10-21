Раскрыта сумма трат россиян на отдыхе в Турции

Turkiye Turizm: российские туристы тратят на отдых в Турции в среднем 53,2 тысячи рублей

Прибывающие в Турцию российские путешественники тратят в стране 53,2 тысячи рублей. Такую сумму раскрыла директор туристического агентства Russian Mobaly Tourism Ольга Баранова, передает газета Turkiye Turizm.

По ее словам, среднее время нахождения отечественных туристов на курортах республики составляет около семи дней, у европейских путешественников немного дольше — десять дней.

Специалист отметила, что в среднем россияне тратят на отдых около 710 долларов (50,4 тысячи рублей), еще 50 долларов (3,5 тысячи рублей) уходит на покупку сувениров в последние дни отпуска.

«Туристы покупают рахат-лукум, кофе по-турецки, пахлаву, халву с фисташками, травяные чаи, и другие турецкие продукты», — рассказала Баранова.

Ранее в октябре сообщалось, что траты российских путешественников на отпуск внутри страны и за рубежом выросли почти на треть по сравнению с позапрошлым годом. По словам аналитиков OFD.ru, одной из причин стал рост цен на перелет и проживание в отелях. Кроме того, многие туристы с начала пандемии COVID-19 были вынуждены на год-полтора отказаться от каких-либо поездок.