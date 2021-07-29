Раскрыты главные траты россиян на отпуске в Турции

Российские туристы стали тратить больше денег в отпуске за границей после снятия ограничений на полеты в Турцию. Их главные статьи расходов на курортах раскрыли представители крупнейших банков России, пишет РБК.

По данным кредитных организаций, большинство транзакций за рубежом россияне осуществляют именно на турецких курортах. Расходы клиентов банка ВТБ увеличились по всем категориям, однако больше всего средств тратилось на размещение в отелях и гостиницах, развлечения и рестораны. Представитель «Русского стандарта» отметил, что туристы чаще расплачивались в супермаркетах, кафе и ресторанах, аптеках, отелях и гостиницах, а также на АЗС.

Популярными категориями расходов клиентов МБК считаются одежда и обувь, отели, авиабилеты и электроника, у Газпромбанка список главных трат россиян за рубежом дополняют кафе и рестораны, бары и фастфуд.

При этом отмечается, что с 22 июня по 20 июля зарубежные расходы клиентов ВТБ выросли на 36 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, клиенты «Русского стандарта» с 22 июня по 25 июля потратили за границей на 71 процент больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Газпромбанк с июня по июль зафиксировал рост расходов на 185 процентов, а МКБ — на 30 процентов.

Тем не менее, несмотря на прирост показателей по сравнению с 2020 годом, динамика в сравнении с допандемийным 2019 годом не улучшилась. Так, суммы расходов в текущем году по отдельным банкам ниже, чем два года назад.

Ранее в июне россияне рассказали о планируемых тратах на отпуск. Среди полутора тысяч опрошенных большинство (32 процента) рассказали, что собираются потратить на отпуск от 20 до 40 тысяч рублей. Чуть меньше (29 процентов) — от 40 до 60 тысяч рублей, 12 процентов — от 10 до 20 тысяч рублей, 11 процентов — от 60 до 80 тысяч рублей.

