В Великобритании призвали ввести санкции против Telegram

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал премьера Бориса Джонсона ввести санкции против онлайн-платформ, которые распространяют «экстремистские материалы». Об этом сообщает BBC News.

В числе платформ, призывающих к насилию и расовой ненависти, он назвал TikTok и Telegram. «Telegram — это приложение, которое выбирают экстремисты», — заявил Стармер, отметив, что анонимные пользователи публикуют через мессенджер угрозы «убить всех женщин», «убить политиков», а также оскорбления на почве гомофобии, исламофобии и расизма.

Материалы по теме «Нами манипулируют» Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры? «Они все предвзяты» Как крупнейшие соцсети мира хотели очистить интернет от лжи, но устроили цензуру

Помимо этого лидер британских лейбористов раскритиковал «опасные алгоритмы» в Facebook и Instagram. По его словам, в отношении приложений необходимы «жесткие санкции». При этом руководители интернет-платформ должны нести ответственность за содержание сообщений, размещенных на их сайтах.

Стармер напомнил, что правительство пообещало бороться с онлайн-экстремизмом и разжиганием ненависти в сети еще три года назад, однако соответствующие поправки до сих пор не вступили в силу. «Тем временем, ущерб, причиняемый вредоносным контентом в Интернете, хуже, чем когда-либо», — заявил он.

Ранее Telegram заблокировал канал лидера движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Как объяснил основатель канала, блокировка произойдет из-за нарушения правил магазинов приложений Apple и Google. Представители американских компаний заявили, что на канале распространяются материалы, дискриминирующие людей из-за их сексуальной ориентации.