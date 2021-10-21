В России обнаружили редкий штамм одноклеточной водоросли

На территории Тульской области ученые обнаружили штамм уникальной одноклеточной водоросли Coelastrella multistriata. Об этом сообщает «КП Тула».

По данным Российского научного фонда, Coelastrella multistriata вызывает большой интерес биотехнологов из-за своих жирных кислот, которые могут быть использованы при производстве фармацевтических препаратов и биотоплива.

Новый штамм обнаружили в почве Гуровского карьера. Его описали исследователи из Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН.

Ранее в октябре сообщалось, что специалисты крымского природного парка «Тарханкутский» Дмитрий Епихин и Владимир Жидков обнаружили редчайший краснокнижный цветок — штернбергию безвременниковоцветную.