В Калужской области нашли редкие грибы

В лесах национального парка «Угра» Калужской области нашли редкие грибы. Об этом сообщает «Ника ТВ».

Отмечается, что сотрудники научного отдела проводили мониторинг муравьиных поселений, популяций редких видов растений и животных.

«Известные съедобные грибы собираются в пакеты попутно, а вот если вдруг замечены грибы, удивительные на вид и не часто встречаемые — их фотографируют, координаты находок фиксируются, а затем гриб определяется специалистами», — рассказали сотрудники нацпарка.

В этот раз в лесу нашли три редких вида грибов: грифола курчавая, или гриб-баран; мутинус собачий; необулгария чистая. Первые два внесены в Красную книгу Калужской области.