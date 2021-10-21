В Киеве рассказали о состоянии здоровья Кравчука после операции

Бывший президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце. Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал спикер киевской делегации в ТКГ и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, передает РИА Новости.

Арестович при этом отметил, что вопрос о состоянии здоровья бывшего главы государства носит деликатный характер, так как его родственники и близкие просили не комментировать его. Тем не менее, он подчеркнул, что общественный интерес есть и поэтому эту информацию можно озвучить. Украинский дипломат рассказал, что на данный момент, по информации родственников, Кравчук довольно успешно проходит реабилитацию в Германии. «Сможем ли мы увидеть его до конца года — неизвестно», — добавил он.

О проблемах со здоровьем у Кравчука впервые сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева 28 июня. Стало известно, что первый украинский президент перенес операцию на сердце, после чего его состояние ухудшилось — политика были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого также поступали сообщения о том, что Кравчук находится в реанимации немецкой клиники.

