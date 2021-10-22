Тела погибших в Албании туристов отправили самолетом в Россию

В Албании отправили в Россию самолетом тела погибших туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство в балканской республике.

В диппредставительстве отметили, что в соответствии с российским законодательством может быть проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти туристов. Также в посольстве надеются на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому делу и на дальнейшее тесное взаимодействие правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Ранее в октябре стали известны новые подробности смерти российских туристов в Албании. Отмечалось, что следов насилия на телах россиян не было обнаружено. Кроме того, в полиции отметили, что до момента входа в помещение спа-зоны физическое состояние отдыхающих было хорошим. Об этом свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения.

15 октября, тела четверых российских туристов — двух мужчин и двух женщин в возрасте 31-58 лет — были найдены в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании. Эксперты назвали версию с их гибелью от удушья маловероятной, поскольку при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.