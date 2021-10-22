Рыболов поймал голубого сома рекордного размера

В Техасе рыболов поймал гигантского сома и может установить новый мировой рекорд

В американском штате Техас рыболов Бен Кристенсен поймал голубого сома весом 14,3 килограмма, побил существующий рекорд штата и может установить новый мировой рекорд. Об этом сообщает For The Win.

11 октября Кристенсен ловил рыбу в реке Педерналес. В какой-то момент он заметил гигантского сома и забросил удилище в попытке приманить рыбу. Сом клюнул, и рыболов в течение 40 минут пытался вытащить его на берег.

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Когда американец наконец справился с уловом, он понял, что, вероятно, ему попалась рыба рекордного размера. Он не стал выпускать ее обратно воду, потому что, по его словам, сом бы все равно скоро погиб после изнурительной борьбы. «Он был старый, слепой на один глаз, и его желудок был пуст, когда мы его разделали», — отметил Кристенсен.

Сотрудники Управления рыболовства внутренних водоемов Остина и Сан-Маркоса взвесили и измерили сома, после чего объявили Кристенена рекордсменом.

Рыболов заявил, что планирует предоставить данные об улове в Международную ассоциацию охотничьих рыб для установления нового мирового рекорда.

Ранее сообщалось, что рыбак из штата Миссури (США) выловил на реке Миссисипи редчайшего голубого сома пестрого окраса и отпустил его. В качестве наживки он использовал карпа.