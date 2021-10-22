Промышленный гигант нашел способ заработать на санкциях

Австралийский угледобывающий гигант Coronado Global Resources нашел способ повысить доход вопреки отсутствию поставок на китайский рынок. Лишившись крупнейшего импортера из-за политических разногласий, промышленная компания благодаря более широкой географии экспорта получила неожиданно высокие результаты, несмотря на санкции, сообщает Bloomberg.

Шахты одного из ведущих мировых производителей металлургической продукции Coronado Global Resources находятся в разных странах. Австралийская компания ведет горные разработки от Аппалачей в США до бассейна Боуэн в Австралии. После блокировки на китайском рынке компания переориентировалась на других импортеров. По словам исполнительного директора Джерри Спиндлера, на данный момент треть всей продукции компании, поступающая из двух действующих шахт в Центральных Аппалачах, реализуется в США, основным направлением поставок из крупнейшего австралийского рудника Курраг (Curragh) является Индия, и на других азиатских рынках также отмечается стабильный спрос.

Территориальное разнообразие способствовало росту цен реализации Coronado на 37 процентов за квартал с июля по сентябрь, в результате чего заработки компании за отчетный период увеличились более чем на треть, что помогло значительно улучшить ее положение. Как пояснил Спиндлер, политические обстоятельства, которые было невозможно спрогнозировать заранее, сделали широкую географию поставок «впечатляющим преимуществом» компании.

В 2020 году американские шахты компании некоторое время не работали из-за пандемии, и в августе прошлого года она вынуждена была привлечь 188 миллионов долларов в ходе эмиссии акций с большим дисконтом на фоне опасности нарушения долговых обязательств. Теперь, согласно производственному отчету, компания стремительно сокращает долг и концу года может получить положительный денежный поток.

По данным Bloomberg, акции Coronado Global Resources выросли примерно на 30 процентов с начала года, в результате чего рыночная стоимость компании составила примерно 1,77 миллиардов долларов США (2,36 миллиардов австралийских долларов).

С ноября 2020 года Китай прекратил закупку угля у австралийских корпораций из-за политических разногласий и ввел пошлины на австралийские вина.