Врач раскрыла распространенные ошибки при нанесении дезодоранта

Доктор Дон Харпер: лучше всего пользоваться дезодорантом один или два раза в неделю

Британский врач раскрыла самые распространенные ошибки при нанесении дезодоранта на область подмышек. Ее слова приводит The Sun.

По словам Доны Харпер (Dawn Harper), часто люди наносят чересчур много дезодоранта на кожу, что негативно сказывается на его действии. Доктор подчеркнула, что достаточно провести средством по подмышке всего четыре раза.

Помимо этого, Харпер заверила, что не стоит пользоваться дезодорантом каждый день. Специалист пояснила, что лучше всего делать это один или два раза в неделю. При этом стоит наносить средство не утром, а перед сном. Таким образом дезодорант высохнет, полностью впитается в кожу и будет лучше работать в течение дня.

Также медик призвала не использовать средство сразу после душа. «Если ваша кожа еще влажная, то дезодорант или антиперспирант не впитается. Для достижения наилучших результатов подождите, пока ваша кожа полностью высохнет, прежде чем наносить средство», — заключила она.

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