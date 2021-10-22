Во Франции рассказали о статусе Российского православного центра в Париже

В МИД Франции рассказали, что ведут переговоры с Москвой по поводу правового статуса Российского духовно-культурного православного центра в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

«Межправительственное соглашение, которое позволит уточнить правовой статус этого центра, обсуждается сейчас на переговорах с Россией», — заявили в МИД. Отмечается, что вопрос с предоставлением французских виз сотрудникам центра будет рассматриваться в соответствии с законодательством республики, а не исходя из итогов переговоров.

21 октября стало известно, что Франция отказалась выдать визы сотрудникам российского духовно-культурного православного центра. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что из-за затягивания процесса выдачи виз Министерством иностранных дел Франции православный центр не может закончить комплектование своего штата.

Российский духовно-культурный православный центр, находящийся в центре Парижа, был открыт 19 октября 2016 года. Как отмечается на сайте центра, он является «неотъемлемой частью» посольства России во Франции.