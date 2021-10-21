Франция отказалась выдать визы сотрудникам российского православного центра

Правительство Франции отказалось выдать визы сотрудникам российского духовно-культурного православного центра. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, трансляция доступна в YouTube.

По словам дипломата, за время работы центр провел в Париже 620 мероприятий с участием более 45 тысяч человек. Представитель МИД РФ указала, что потенциал православного центра не реализован полностью и Россия будет и дальше наращивать его деятельность.

«Французские власти продолжают затягивать с подписанием российско-французского соглашения, который регулирует правовой статус духовно-культурного православного центра. Из-за этого до сих пор не укомплектован его штат. Министерство иностранных дел Франции отказывает в выдаче виз части сотрудников центра, это негативно сказывается на его деятельности», — подчеркнула Захарова.

Ранее российский дипломат, замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов получил визу в Соединенные Штаты обмен на въезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию.

