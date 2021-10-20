Захарова оценила британское заявление о критической угрозе от России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера, в котором он назвал Россию «критической угрозой» с позиции Лондона. Своим мнением Захарова поделилась в Telegram-канале.

«Заявления о "критической угрозе" и "хроническом вызове" больше похожи на цитаты из беседы с психологом. Только в микрофон», — оценила Захарова британское заявление.

Дипломат уверена, что человечество не вступает в многополярный мир, указал Картер, а уже давно живет в его условиях. По ее словам, это означает конкуренции его королевства с авторитарными соперниками.

Захарова считает, что достоинство многополярного мира заключаются в центрах сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге партнеров «для чего-то созидательного и конструктивного».

«Во-вторых, идеология НАТО и всяких прочих тройственных оборонных альянсов, изначально нацеленных на разлад в региональной среде, — это не признак многополярности, а симптом "геополитического биполярного расстройства" 20-го века, которое Запад пытается применить в веке нынешнем, напомню, 21-м»,— отметила представитель российского МИД.

Представитель ведомства заключила, что исторически сложно найти более авторитарного игрока, чем Британия.

19 октября на выступлении в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне Картер заявил, что мир входит в многополярную эру непрекращающейся конкуренции, которая охватывает Британию и «ряд авторитарных соперников». Он назвал Россию «критической угрозой» для королевства, а Китай — «хроническим системным вызовом».