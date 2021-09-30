МИД России разглядел намерение Британии нарастить ядерный потенциал

В Министерстве иностранных дел (МИД) России разглядели намерение Великобритании нарастить ядерный потенциал и увеличить свои возможности. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Москва не может игнорировать желание Лондона нарастить ядреный арсенал. Он отметил, что британское правительство со временем пойдет на этот шаг. «Для российской стороны в этом контексте первостепенное значение имеет то, что происходит с ядерными арсеналами ближайших, европейских союзников США — Великобритании и Франции», — подчеркнул Рябков.

Ранее замглавы МИД России заявил о достижении «медленного прогресса» в переговорах с США по стратегической стабильности. Он отметил, что у России и США очень много разногласий, однако есть желание «определить пределы возможного и хотя бы начинать определять точки соприкосновения».