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В Британии объяснили невиновность России в энергетическом кризисе в ЕС

Журналистка Spiked: Запад обвиняет Россию в проблемах, которые сам себе частично и создал
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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Европе посчитали, что Россия обязана им помочь на фоне энергетического кризиса, но некоторые страны, в том числе США и Британия, препятствуют запуску «Северного потока-2» и при этом просят поставлять больше газа, обвиняя Москву в попытках извлечь выгоду из ситуации. Невиновность России в энергетическом кризисе в ЕС объяснила британская журналистка Мэри Дежевски в статье для издания Spiked.

По ее мнению, Запад обвиняет Москву в проблемах, которые сам себе частично и создал. «Существовало также не особо скрытое мнение, что Россия должна каким-то образом признать моральное обязательство помогать Европе, либо поставляя больше газа, либо снижая цены, а желательно и то и другое», — пишет журналистка.

Дежевски добавила, что реакция Кремля на подобные выпады оказалась сдержанной. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа можно нарастить, если Европа попросит, отметила журналистка.

Сегодня стало известно, что цены на газ в Европе резко взлетели на фоне отказа «Газпрома» выкупать дополнительные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС) на ноябрь, хотя еще в начале торгов в понедельник, 18 октября, они опустились ниже тысячи долларов за тысячу кубометров. Сообщалось, что цены поднялись выше 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, то есть более чем на 30 процентов. По состоянию на 15:33 мск цена скорректировалась до 1,212 тысячи долларов.

Ранее журналист Ариэль Коэн в статье для Forbes написал, что одной из ключевых причин энергетического кризиса в Европе стало
«высокомерие» Европы в области зеленой политики. Еще одной важной причиной он назвал «энергетический покер» России. В частности, по его мнению, Москва использует нехватку газа в Европе, чтобы «рекламировать» газопровод «Северный поток-2». Журналист добавил, что российская сторона «имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из складывающихся рыночных условий», так как из-за кризиса ЕС готов на любые поставки газа, даже по «возмутительным» ценам.

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