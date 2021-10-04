Захарова обвинила Британию во вмешательстве в дела России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила действия Великобритании в отношении российских некоммерческих организаций (НКО). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова считает, что финансирование Британией российских НКО является открытой стратегией вмешательства во внутренние дела России, ее политику и жизнь. О поддержке НКО стало известно из обнародованного «Общего плана работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годах».

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«Безобидная на первый взгляд, но почему-то щедро оплачиваемая поддержка отечественных НКО, информационных проектов и прочее — не что иное, как целенаправленная стратегия влияния на наши внутренние общественные процессы в интересах другого государства или группы государств», — обвинила Британию Захарова.

По мнению представителя МИД России, описанные в обнародованных документах действия грубо противоречат положениям Венской конвенции о правах и обязанностях иностранных диппредставительств 1961 года. Однако западные государства не позволяют подобные меры на своей территории со стороны других стран. Захарова привела в пример Великобританию, США и страны Евросоюза.

Великобритания «провозгласила Россию угрозой собственной безопасности и реализует стратегические установки НАТО в отношении России как враждебного государства», заключила представитель российского МИД.

Ранее Захарова призвала Лондон отреагировать на сообщения о финансировании иноагентов. По ее словам, в новых документах указана конкретная информация: «имена, пароли, явки, гонорары для неподкупно независимых».