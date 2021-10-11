Британия и Прибалтика договорились вместе бороться с Россией

Глава МИД Британии Трасс: мы с Эстонией, Латвией и Литвой условились вместе бороться с РФ

Британия и страны Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — договорились вместе бороться с Россией. Об этом говорится в коммюнике, которое по результатам встречи главы МИД Британии Лиз Трасс с коллегами из прибалтийских государств вышло на сайте Форин Офиса.

Трасс сообщила, что страны условились продолжать совместные усилия по борьбе с действиями РФ на западном направлении и подчеркнула, что Великобритания «готова действовать жестко против тех, кто не соблюдает правила». В частности, она указала на важность противодействия «враждебной активности» российского государства и работе над миграционным кризисом на границе с Белоруссией, который президент страны Александр Лукашенко «видимо, подстроил для давления на европейские страны».

«Я жду новых обсуждений совместной работы над глобальной сетью свободы, а также усиления сотрудничества в таких важных сферах, как технологии», — заявила Трасс.

Ранее 11 октября в Германии заявили, что МВД страны расследует причастность правительства Лукашенко к появлению нелегальных мигрантов на границах Евросоюза. В ведомстве подозревают, что с помощью создания кризиса глава Белоруссии хочет шантажировать ЕС ради снятия санкций.

