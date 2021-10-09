В Великобритании рассказали о власти Путина над страной из-за проблем с газом

Великобритания «оказалась во власти» президента России Владимира Путина из-за того, что правительство страны приняло решение о переориентации с развития добычи энергоносителей на собственной территории на импорт газа из-за границы. Об этом пишет в своей статье британское издание Daily Mail.

В газете отмечают, что страна все меньше использует собственные запасы для поддержания энергетической безопасности, при этом все больше усиливает свою уязвимость, используя систему поставок «точно в срок» по трубопроводам и морю. Примером данной политики журналисты называют закрытие в 2017 году хранилища газа в Йоркшире. Они отмечают, что это решение консервативного правительства стало катастрофой, из-за которой страна оказалась во власти Путина.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Адаптация для экономики. О подготовке экономики страны к глобальному энергопереходу

В статье также говорится о том, что Великобритания особо остро ощущает проблему дефицита газа, так как находится на лидирующих позициях по его потреблению среди европейских стран.

8 октября правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонса заявило, что «Газпром» намеренно уменьшил поставки газа в Евросоюз. Таким образом российская компания спровоцировала резкий рост цен на газ, чтобы ускорить процесс сертификации и запуска газопровода «Северный поток-2», считают британские министры. Ранее с аналогичными обвинениями выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, по мнению которого стоимость энергии устанавливается «в большой степени искусственным способом».

Стоимость газа на европейских биржах начала увеличиваться с начала сентября и к началу октября впервые приблизилась к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. В последние дни стоимость топлива начала снижаться. Одной из причин падения эксперты считают заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы увеличить поставки газа в Европу для стабилизации цен.

