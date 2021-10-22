Участница соревнований по поеданию хот-догов подавилась и умерла

В американском штате Массачусетс 20-летняя студентка университета Тафтса Мэделин Никпон подавилась во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость и умерла. Об этом сообщает New York Post.

В субботу, 16 октября, Никпон принимала участие в благотворительном мероприятии. В ходе соревнования участница подавилась хот-догом и потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь, парамедики доставили ее в больницу, где она скончалась на следующий день.

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В день смерти Никпон тысячи людей, среди которых были студенты и преподаватели, собрались, чтобы почтить ее память. Американка активно участвовала в жизни университета и была членом команды по лякроссу. В кампусе Тафтса зажгли свечи и расставили их вокруг игровой майки девушки.

Ранее сообщалось, что мужчина подавился куском мяса и восемь лет не мог говорить и ходить до тех пор, пока врачи не дали ему снотворное. Всего через 20 минут после приема препарата он попросил медсестру помочь передвинуть его инвалидное кресло и начал узнавать братьев.