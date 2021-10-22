В МИД России оценили возможность выхода США из РКРТ

МИД России: США не откажутся от обязательств режима контроля за ракетными технологиями

Россия не видит стремления США выйти из режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Так посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков оценил возможность выхода США из РКРТ, передает РИА Новости.

«Не стану выступать от имени американской стороны. Могу лишь сказать, что не вижу симптомов, указывающих на желание наших американских коллег отказаться от обязательств в рамках режима и выйти из него», — сказал он.

В РКРТ ведется важная дискуссия относительно совершенствования системы контроля, поэтому подрыв целей ракетного нераспространения не в интересах американской стороны, подчеркнул Машков. Также он отметил, что РКРТ не предусматривает полный запрет на экспорт ракетных технологий, ограничения распространяются на производственные мощности для создания товаров конкретной категории, указанной в техприложении РКРТ.

«При принятии решения [об экспорте] учитывается баланс между стремлением получить экономическую выгоду и достижением целей нераспространения. Как нам кажется, прежде он был соблюден. Сейчас же просматривается стремление поставить соображения экономической выгоды на первый план», — пояснил российский дипломат.

Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) — это свод правил, действующих в рамках системы нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки. Он был сформирован в 1987 году, договор призван ограничить распространение ракетных технологий и беспилотных летательных систем. Режим контроля является добровольным объединением 34 государств.

В июле 2020 года США, при правлении Дональда Трампа, решила более мягко трактовку ряда положений РКРТ для того, чтобы экспортировать беспилотные аппараты.