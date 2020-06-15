Россия рассказала о попытках США навредить еще одному ракетному договору

Если США воплотят планы по выводу тяжелых ударных беспилотников из контрольного списка Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), это навредит договору. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Это делается ради того, чтобы облегчить экспорт беспилотников из США в другие страны, считает он. «Позиция России в отношении этой идеи отрицательная, американцам об этом хорошо известно», — подчеркнул Рябков. Он добавил, что пока нет речи о выходе США из РКРТ, однако такие действия американской стороны указывают на попытки освободиться от обязательств в сфере контроля над вооружениями.

12 июня Reuters сообщали, что Вашингтон планирует пересмотреть некоторые пункты соглашения. Это позволит подрядчикам продавать больше беспилотников другим странам, в частности Иордании и ОАЭ, что было запрещено в рамках РКРТ.

Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) — это свод правил, действующих в рамках системы нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки. Он был сформирован в 1987 году, договор призван ограничить распространение ракетных технологий и беспилотных летательных систем. Режима контроля в настоящее время придерживаются 34 государства, в том числе США, Израиль, России, Япония и Великобритания.

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