Выявлены факторы развития военных технологий

Международная команда исследователей — в том числе и российских — выявила ключевые факторы, влиявшие на развитие военных технологий с неолита до начала промышленной революции. Среди них численность мирового населения, наличие взаимосвязи между регионами и важнейшие технологические прорывы — такие, как одомашнивание лошадей и развитие железной металлургии. Статья ученых опубликована в журнале PLOS ONE.

В своей работе специалисты из Института востоковедения РАН, Института истории, археологии и этнологии ДВО РАН и Уральского федерального университета совместно с коллегами из Австрии, Великобритании и США использовали Seshat — базу данных, содержащую историческую и археологическую информацию о более чем 500 доиндустриальных обществах за десять тысяч лет мировой истории.

С помощью новых количественных методов моделирования и статистического анализа проверили на данных Seshat ряд ранее предложенных гипотез о развитии технологий военного дела. Некоторые оказались верными: так, эволюция военных технологий действительно зависела от роста населения мира, связей между регионами, где технологии были изобретены и применены, а также от ключевых инноваций. Также исследователи нашли свидетельства того, что на развитие военных технологий влиял уровень сельскохозяйственной продуктивности. В то же время их развитие не зависело от факторов на уровне государства — численности обществ, размера территории держав и совершенства управления ими.

«Согласно нашему исследованию, этот набор военных технологий был одним из наиболее важных факторов, приведших к росту мегаимперий и мировых религий, таких как христианство и буддизм, в первом тысячелетии до нашей эры», — отмечает первый автор работы Питер Турчин из Университета штата Коннектикут. Под мегампериями исследователи понимают общества, способные поддерживать десятки миллионов населения и простирающиеся на миллионы квадратных километров. Они появились в результате роста сложности общества, к которому приводили связи между государствами с развитыми технологиями.

