Найдены новые развитые технологии древних людей

Археологи обнаружили одни из самых ранних свидетельств технологии создания рукояток у каменных орудий труда, которыми владели неандертальцы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи показали, что примерно 40-55 тысяч лет назад неандертальцы, обитающие в Европе, покидали свои пещеры и собирали смолу сосны. Клейкое вещество они использовали для того, чтобы приделывать деревянные или костяные рукоятки к инструментам из камня. Это показывает, что одни из ближайших родственников Homo sapiens обладали более высоким интеллектом, чем считалось ранее.

Находка была сделана в пещерах Гротта-дель-Фосселлоне и Гротта-ди-Сант-Агостино на западном побережье Италии. Ученые обнаружили более тысячи каменных орудий труда, в том числе фрагменты кремня несколько сантиметров в длину. На осколках исследователи заметили следы органического материала. Химический анализ с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрией показал, что инструменты были покрыты смолой с местных сосен.

Хотя известно о более древних остатках смолы на орудиях труда неандертальцев, открытие позволяет сделать вывод, что данная практика имела широкое распространение. Оно также показывает, что древние люди могли легко развести огонь, поскольку для создания крепкого клея смолу нужно было нагреть.

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