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В людях нашли неизвестные «куски» неандертальцев

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Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе нашли в ДНК современного человека новые куски генома неандертальцев и других древних людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Древняя ДНК располагается в центромере — центральном участке хромосомы, которые связывают две ее части (хроматиды). При делении материнской клетки обе хроматиды, каждая из которых обладает одним и тем же набором генов, расходятся в разные стороны, попадая в дочерние клетки. ДНК центромеры преимущественно состоит из повторяющихся последовательностей, что делает сложным создание точной генетической карты этого участка.

Поскольку центромера не участвует в кроссинговере — процессе обмена участками между гомологичными хромосомами, в ней существуют идеальные условия для существования древних генетических последовательностей, которые не подвергаются изменениям. Это, в свою очередь, позволяет выделить гаплотипы — совокупности неизменяемой ДНК, унаследованные от далеких предков. В англоязычной литературе центромерный гаплотип называется ценхапом (cenhap).

Исследователям удалось идентифицировать ценхапы у плодовых мушек. Затем они использовали тот же метод для анализа центромерных нуклеотидных последовательностей человека из базы данных 1000 Genomes Project. В одной только Х-хромосоме было обнаружено несколько ценхапов, характеризующих генетическую родословную человека на протяжении полмиллиона лет. В 11-ой хромосоме был обнаружен гаплотип, который не имеют коренные жители Африки. Он возник 700 тысяч лет назад, когда предки неандертальцев отделились от линии предков человека. А центромера 12-й хромосомы содержит еще более древний архаичный гаплотип, происходящий от неизвестного предка.

У людей насчитывается около 400 генов, кодирующих одорантные рецепторы (отвечают за обоняние), при этом 34 из них находятся в пределах центромеры 11-й хромосомы. Исследователи считают, что неандертальская ДНК обусловила способность современного человека чувствовать некоторые запахи.

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