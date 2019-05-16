Опровергнута популярная теория об эволюции человека

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что неандертальцы и современные люди разошлись от общей линии гораздо раньше, чем предполагалось, — как минимум 800 тысяч лет назад. Это значительно раньше, чем демонстрируют предыдущие оценки, основанные на результатах анализа ДНК. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили скорость эволюции зубов у древних гоминидов из пещеры Сима де лос Уэсос (Испания), которые являются вероятными предками неандертальцев. При этом возраст останков достигает 430 тысяч лет, что делает их старейшими из известных.

Оказалось, что изменения в форме зубов происходили быстро, если принять тот факт, что неандертальцы отделились от ветви эволюции человека 300-500 тысяч лет назад. Однако зубы эволюционируют с очень похожей скоростью у всех гоминидов.

По мнению ученых, если скорость развития зубов у людей в пещере Сима такая же, как и у других гоминидов, то они должны были эволюционировать в течение более длительного периода времени.

В феврале сообщалось, что международная группа ученых установила, что загадочный след, оставленный древним человеком около 30 тысяч лет назад на Гибралтаре, вероятно, принадлежит неандертальцу. Результаты исследования указывают на то, что этот вид рода Homo исчез позднее, чем считалось до этого.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!