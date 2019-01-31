Раскрыта загадка появления древних людей в Сибири

Международная группа ученых нашла самые ранние свидетельства пребывания неандертальцев и денисовского человека на территории древней Сибири. Исследователям впервые удалось точно определить, когда эти древние люди обитали на Алтае, в Денисовой пещере. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Денисовский человек является видом или подвидом вымерших людей, немногочисленные останки которого были впервые найдены в галереях Денисовой пещеры в Алтайском крае. Также здесь находили кости неандертальцев. На настоящий момент эта пещера является единственным известным местом в мире, где в разное время жили разные виды гоминидов. Недавно были получены свидетельства, что денисовцы и неандертальцы могли скрещиваться между с собой и обзаводиться совместным потомством. Однако точное время обитания архаичных людей в пещере до сих пор не было известно.

В новой работе ученые проделали многократный радиоуглеродный анализ зубов, костей и угля, найденных в верхних слоях пещерных отложений. Кроме того, было проведено оптическое датирование образцов отложений, при котором определяется, когда образец в последний раз находился на свету. Результаты показали, что денисовцы жили в пещере по меньшей мере 200 тысяч лет назад, а поселиться в ней они могли 300 тысяч лет назад. Неандертальцы пришли сюда 100-200 тысяч лет назад.

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