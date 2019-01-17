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Найдены останки загадочного древнего человека

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Китайские антропологи обнаружили останки древнего ребенка, жившего более 100-200 тысяч лет назад, у которого начали прорезаться коренные зубы. Это самая старая подобная находка в Восточной Азии. Об этом сообщает издание Science News.

Окаменелая верхняя челюсть, принадлежащая ребенку возрастом 6,5 года, содержит семь развивающихся зубов. Изучение внутренней структуры с помощью рентгеновских лучей показало, что первый коренной зуб прорезался всего лишь за несколько месяцев до смерти. Несмотря на то что корни некоторых зубов росли быстрее, чем у современных людей, строение челюсти в целом характерно для ныне живущих Homo sapiens.

Ученые определили, что ребенок относился к восточно-азиатской популяции древних людей с относительно продолжительным сроком жизни и длительным периодом ухода за детьми и их воспитания. Однако ученые до сих пор не знают, какое место останки, найденные на севере Китая, занимают в эволюции человека. Для скелета ребенка, зубы которого напоминают зубы современных людей, характерно необычное сочетание анатомических особенностей, включая черты неандертальцев и человека прямоходящего (Homo erectus). Исследователи считают, что ребенок являлся денисовцем.

Денисовский человек является видом или подвидом вымерших людей, немногочисленные останки которого были впервые найдены в галереях Денисовской пещеры в Алтайском крае.

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